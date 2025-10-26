Erfarenhetsexperten och före detta missbrukaren Kim trodde han var dömd till ett liv i misär – på botten fann han hoppet Natalie Skogman I Åbo svenska församlings samtalsserie har hoppet varit höstens tema. I onsdagens samtal deltog erfarenhetsexperten Kim Standertskjöld-Nordenstam och diakonen Mikael Hagelberg i samtalet med prästen Maria Björkgren-Vikström. I en tid då världsläget lätt väcker känslor av hopplöshet vill Åbo svenska församling lyfta fram hop Natalie Skogman Reporter Publicerad: 26.10.2025, 5:30 Dela artikeln