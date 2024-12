Ett tips till alla vuxna: Börja en musikhobby från noll och njut av framstegen

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Vi är många som någon gång har tänkt tanken att det som vuxen är alldeles för sent att börja en musikhobby från noll, eftersom man ändå inte blir tillräckligt bra.

Så tänkte jag själv, men efter att jag drygt ett år sedan fick ”möjligheten” att hoppa in på lektioner i stället för min dotter, har jag mest börja tänka på vilket instrument som jag till näst vill lära mig att spela.

Att som vuxen börja en musikhobby från noll är inte bara möjligt – i mitt fall har det också varit en källa till glädje, ökad fokustid, minskad skärmtid, utveckling och en oväntad boost även för andra delar av livet, speciellt jobbet.

Vi är så vana vid att vara kompetenta i våra jobb och vardagsliv att tanken på att famla, göra fel och börja från grunden kan kännas obekväm.

Som vuxen kan vi ibland tveka inför att börja något nytt, särskilt när det handlar om att kliva in i en värld där vi är helt oerfarna.

Kan för min egen del säga att det verkligen kändes pinsamt att börja på samma nivå som bekanta dagisbarn, vi har nämligen samma lärare och började med samma notläsningsövningar.

Att våga vara nybörjare är en övning i ödmjukhet, tålamod och mod.

Men det är just den här utmaningen som gör en ny hobby så givande.

Den dagen som man äntligen klarar av att skapa något som andra faktiskt klarar av att lyssna på, den känslan överträffar alla inledande svårigheter.

Forskning visar att en meningsfull hobby inte bara ger oss glädje på fritiden, utan också kan stärka vår motivation och vårt självförtroende i arbetslivet.

Organisationspsykologen Adam Grant skriver om hur framsteg i en hobby kan öka vårt driv i andra delar av livet.

I en studie noterade forskarna att människor som ägnade sig åt engagerande sidoprojekt och hobbyer ofta även presterade bättre på sina jobb.

Det är känslan av framsteg som gör skillnaden – att få uppleva att vi rör oss framåt, även om det är i en annan riktning än jobbet.

Då man börjar från noll känns framstegen faktiskt rätt så stora och i mitt fall ökade de min motivation att även i arbetet oftare ta besök utanför bekvämlighetszonen och lära mig något alldeles nytt.

För mig blev detta tydligt när jag bestämde mig för att börja spela både ukulele och piano, trots att jag inte hade någon tidigare erfarenhet.

Att sitta ner med instrumenten, öva ackord och spela enkla melodier blev snabbt en källa till glädje och avslappning i vardagen.

Dessutom sägs det att spela musik i bästa fall kan minska stress, öka vårt välbefinnande och till och med förbättra vår kognitiva förmåga.

Musik engagerar både vår kreativitet och logik, stärker vår koordination och ger oss möjlighet att uttrycka oss på sätt vi kanske aldrig tidigare gjort.

Vår familj fick plötsligt nya spännande rutiner och nu lär vi oss steg för steg att musicera tillsammans.

Med en låg tröskel – och ofta mycket skratt – kan jag nu sjunga och spela med barnen, de är även en tacksam publik då feedbacken totalt saknar filter.

Om du har tid att spendera två timmar i veckan på att döscrolla sociala medier, då är jag säker på att du har tid för att lära dig spela.

Under distansjobbdagarna brukar jag pausa för att spela några låtar, ibland gratuleras kolleger med en konsert per Teams eller telefon och ibland överraskar jag även mina bekanta kunder med en rolig låt som passar just deras affärsverksamhet.

Har du alltid drömt om att spela ett instrument, men inte haft tid eller trott att det är för sent?

Du behöver inte vara eller bli perfekt, du behöver bara börja och sedan njuta av framstegen.

Musikens värld står öppen, och du kan bli en del av den – från noll, från idag.

Och vem vet, kanske upptäcker du att tonerna inte bara fyller ditt liv med glädje, utan också ger dig energi och motivation som sträcker sig långt bortom notbladens ramar.

Nu måste jag sluta, jag ska ännu hinna öva för min konsertdebut då jag som äldst och minst erfaren av alla pianister äntligen får sätta mig bakom flygeln och spela inför en aningen större publik än mina barn.

