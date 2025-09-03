Extremdrogen alfa-PVP utmaning för hälsovården i Åbo – användarna är oberäkneliga och psykotiska

Kim Lund
Skylt och grönska
I Åbo är Varhas missbrukarvård koncentrerad till Tallbackens sjukhusområde i Åbo. Här finns två avdelningar för avvänjnings- och tillnyktringsvård och två avdelningar för rehabilitering.På avdelningarna har man märkt hur patienterna är i sämre skick än tidigare efter att de börjat använda alfa-PVP.

Alfa-PVP har ersatt amfetaminet och försatt användarna i betydligt sämre skick än tidigare.

