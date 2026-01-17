Få har följt med kulturen i Åbo som Ann-Christine Snickars – hon ser med förväntan och oro på teaterns framtid

”Den publik som gick på varje föreställning, som hade vilja och råd att gå, den är redan död.”

Annina Suominen Ann-Christine Snickars har en erfarenhet som få har: i över 30 år har hon blickat ut över Åboregionens kulturliv som konstkritiker.

Få har