Få har följt med kulturen i Åbo som Ann-Christine Snickars – hon ser med förväntan och oro på teaterns framtid

”Den publik som gick på varje föreställning, som hade vilja och råd att gå, den är redan död.”

Annina Suominen
en kvinna med ljusgrått hår i ett fönster
Ann-Christine Snickars har en erfarenhet som få har: i över 30 år har hon blickat ut över Åboregionens kulturliv som konstkritiker.
Publicerad:

Få har

Reporter
Publicerad: