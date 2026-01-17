Få har följt med kulturen i Åbo som Ann-Christine Snickars – hon ser med förväntan och oro på teaterns framtid ”Den publik som gick på varje föreställning, som hade vilja och råd att gå, den är redan död.” Annina Suominen Ann-Christine Snickars har en erfarenhet som få har: i över 30 år har hon blickat ut över Åboregionens kulturliv som konstkritiker. Annina Suominen Publicerad: 17.1.2026, 6:00 Få har Annina Suominen Reporter Ge respons åt redaktören Publicerad: 17.1.2026, 6:00 Dela artikeln KOMMENTARER