Få studerar främmande språk – nytt drag ska ändra på det vid Åbouniversiteten

Nationellt projekt ska göra språkstudier mer tillgängliga och lockande igen.

Annina Suominen
ett gult hus
Fler ska lockas studera tyska, franska och ryska. Universitet i Finland deltar i gemensamt projekt som ger flera möjligheter för de som inte läst andra främmande språk än engelska i grundskolan.
Publicerad:

Från och med nästa år kr

Reporter
Publicerad: