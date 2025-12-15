Få studerar främmande språk – nytt drag ska ändra på det vid Åbouniversiteten

Nationellt projekt ska göra språkstudier mer tillgängliga och lockande igen.

Annina Suominen Fler ska lockas studera tyska, franska och ryska. Universitet i Finland deltar i gemensamt projekt som ger flera möjligheter för de som inte läst andra främmande språk än engelska i grundskolan.

Från och med nästa år kr