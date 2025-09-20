Farlig manöver i morgontrafiken: Buss backade i livlig korsning i Åbo Mikael Heinrichs Bussen från Pargas till Åbo gjorde en farlig manöver i en korsning i morgontrafiken. Bussen började backa tillbaka mot trafikens färdriktning på den hårt trafikerade Helsingforsgatan. En Fölibuss från Pargas till Åbo gjorde en farlig manöver i morgontrafiken i Åbo på torsdagen. Jacob Hjortman Publicerad: 20.9.2025, 11:00 En ÅU Jacob Hjortman Frilans, reporter Ge respons åt redaktören Publicerad: 20.9.2025, 11:00 Dela artikeln