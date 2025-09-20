Farlig manöver i morgontrafiken: Buss backade i livlig korsning i Åbo

Mikael Heinrichs
Bussen från Pargas till Åbo gjorde en farlig manöver i en korsning i morgontrafiken. Bussen började backa tillbaka mot trafikens färdriktning på den hårt trafikerade Helsingforsgatan.

En Fölibuss från Pargas till Åbo gjorde en farlig manöver i morgontrafiken i Åbo på torsdagen.

