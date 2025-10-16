FILMEN: Djupt men underhållande om livet och konsten

Kasper Tuxen
En äldre man och en kvinna på en strand i kvällsskymning.
Geniet. Stellan Skarsgård spelar en hyllad filmregissör som inte gjort film på femton år. Elle Fanning är filmstjärnan från Hollywood som vågar försöka tolka en norsk kvinna, demonregissörens mor i en kommande självbiografisk film.
En världsberömd svensk filmregissör, Gustav Borg (Stellan Skarsgård) besöker sina döttrar i Oslo. Ha

