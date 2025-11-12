Finnlines tidigare vd tjänade mest av lokala sjöfartsbossar – se näringslivets profilers inkomst

Jean Lindén, Kim Lund, Kalle Grönroos, Mikael Heinrichs
Bildkollage med fem män i ledande positioner: arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos vd Carl Pettersson; Finnlines tidigare vd Tom Pippingsköld; Viking Lines tidigare vd Jan Hanses; Carl Haglund, tidigare vd för pensionsförsäkringsbolaget Veritas, vald till vd för Aktia i juni 2025 men tillträdde aldrig, numera vd för KH Group; Finferries vd Håkan Fagerström.
Vi har gjort ett plock bland lokala näringslivsprofiler och deras förvärvsinkomster för 2024. Från vänster arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos vd Carl Pettersson, Finnlines tidigare vd Tom Pippingsköld, Viking Lines tidigare vd Jan Hanses, Carl Haglund, tidigare vd för pensionsförsäkringsbolaget Veritas, numera vd för KH Group och Finferries vd Håkan Fagerström.

Lokala näringslivschefer, styrelseproffs, börsbolags-vd:ar och sjöfartschefer betalar gott om skatt.

Reporter
Reporter
Publicerad: