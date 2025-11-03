Finns det för få kylrum för avlidna i Egentliga Finland? Överläkare ger besked

Annina Suominen
Kaskenlinna, palliativ vård, kylrum för avlidna, kylrum, Varha, välfärdsområde
Grannas i Nagu, Portsakoti i Åbo och Birgittakoti i Nådendal är exempel på äldreboenden där kylrum finns just nu. Kylrum finns också i Kaskenlinna i Åbo, där palliativ vård ges. Till kylrummen har begravningsentreprenörerna tillgång och här förbereds ofta den avlidna innan ett sista farväl tas av de anhöriga.

Välfärdsområdet Varha försäkrar att antalet kylrumsplatser i regionen räcker till – i framtiden.

