Finns det för få kylrum för avlidna i Egentliga Finland? Överläkare ger besked Annina Suominen Grannas i Nagu, Portsakoti i Åbo och Birgittakoti i Nådendal är exempel på äldreboenden där kylrum finns just nu. Kylrum finns också i Kaskenlinna i Åbo, där palliativ vård ges. Till kylrummen har begravningsentreprenörerna tillgång och här förbereds ofta den avlidna innan ett sista farväl tas av de anhöriga. Välfärdsområdet Varha försäkrar att antalet kylrumsplatser i regionen räcker till – i framtiden. Annina Suominen Publicerad: 3.11.2025, 5:00 Egen Annina Suominen Reporter Ge respons åt redaktören Publicerad: 3.11.2025, 5:00 Dela artikeln