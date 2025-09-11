Florakören och Brahe Djäknar sluter upp med ukrainska sångare och dansare – galakonsert i Åbo i kväll Hilja Mustonen/Privat/Ringar på vattnet Studentkörerna Florakören och Brahe Djäknar uppträder på konserten "Ringar på vattnet" i Sigynsalen. Under kvällen hörs även den ukrainska kören Chornobryvtsi (längst ner i bild). En kväll fylld med sång, musik, dans och poesi ordnas för att stöda Ukraina. ÅU Publicerad: 11.9.2025, 9:30 ”Goda gärningar sprider ÅU Ge respons åt redaktören Publicerad: 11.9.2025, 9:30 Dela artikeln