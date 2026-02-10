Förbjuden ingrediens i thailändskt örtte
Cancerframkallande ingrediens i te från Thailand.
Ingrediensen dantron har upptäckts i ett parti thailändskt örtte av märket Slinmy. Upptäckten gjordes vid en kontroll i Tyskland.
Dantron anses vara potentiellt cancerframkallande och därför är det förbjudet att använda det i livsmedel inom EU.
Slinmy marknadsförs som stöd för bantning och säljs bland annat i så kallade etniska matbutiker i Finland.
Uppgifter om partiet som konstaterats vara felaktiga är:
EAN-kod: 8854575006576
Partinummer (lot number): 6801
Bäst före datum: 02/04/2028
Försäljningsförpackningens vikt: 40 g
Livsmedelsverket uppmanar konsumenter som innehar partiet i fråga
att sluta använda det.