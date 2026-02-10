Förbjuden ingrediens i thailändskt örtte

Cancerframkallande ingrediens i te från Thailand.

Pressbild Livsmedelsverket uppmanar konsumenter med Slinmy i skåpet att kontrollera märkningen sluta använda te som kan innehålla dantron.

Ingrediensen dantron har upptäckts i ett parti thailändskt örtte av märket Slinmy. Upptäckten gjordes vid en kontroll i Tyskland.

Dantron anses vara potentiellt cancerframkallande och därför är det förbjudet att använda det i livsmedel inom EU.

Slinmy marknadsförs som stöd för bantning och säljs bland annat i så kallade etniska matbutiker i Finland.

Uppgifter om partiet som konstaterats vara felaktiga är:

EAN-kod: 8854575006576

Partinummer (lot number): 6801

Bäst före datum: 02/04/2028

Försäljningsförpackningens vikt: 40 g

Livsmedelsverket uppmanar konsumenter som innehar partiet i fråga

att sluta använda det.