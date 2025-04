Företag som skulle bygga solkraftspark på 40 hektar i Hangö i konkurs

Kristoffer Nöjd, Arkiv Hangö stad hade stora förhoppningar på Better Energy Finland som arrenderade 50 hektar mark av staden för att bygga ett solkraftverk.

Better Energy Finland som planerat en 40 hektars solkraftspark på det östra industriområdet i Hangö har sökts i konkurs.

Moderbolaget Better Energy Holding A/S, det största solkraftföretaget i Danmark, är i företagssanering medan också två andra dotterbolag Better Energy A/S och Better Energy Danmark