Förorenad mark i Österås i Åbo ska saneras

Annina Suominen
grus och hus
Här, invid det som i dag är Järngatan, ska Åbo yrkesinstituts nya center stå. De röda pilarna markerar ett av byggnadens hörn. Snart ska marken, som ligger i Österås, saneras. Projektet Kuppis spets som ska förena Kuppis och Österås behandlas av Åbofullmäktige om knappa två veckor och om det godkänns kan byggandet inledas nästa år.

Åbos nya storområde Kuppis spets tar ett kliv framåt.

Träd har börjat huggas ner och förberedande arb

