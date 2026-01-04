Fråga forskaren: Hur lever vi längre?

Vad avgör egentligen hur länge vi lever? Är det miljö, gener eller vanor? Vi frågade en forskare.

Pixabay Det finns starka belägg i forskningen för att ensamhet och social isolering är lika skadligt för hälsan som andra kända risker som till exempel rökning. Att vara socialt isolerad har visat sig vara lika skadligt som att röka 15 cigaretter om dagen.

For