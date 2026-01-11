Fråga forskaren: Varför engagerar katter så?

Catrin Sandvik Katter har fortfarande rykte om sig att vara mer som en rumskompis än ett husdjur – särskilt utekatter som har sitt eget liv och sina egna sysslor, enligt ÅA-forskaren Meerboer. Katten Bobby håller sig fullt sysselsatt med sin dagliga runda i området där han bor.

En söt kattvideo på nätet, en bild på en upphittad katt i en grupp på Facebook. Det verkar ofta som