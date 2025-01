Frihet och styrka i We Will Rock You på Raseborgsscenen i sommar

Västnyländska Ungdomsringen r.f. VNUR Nu finns det en ensemble som ska rocka loss på utomhusscenen vid Raseborgs slott i sommar.

Västnyländska Ungdomsringen bjuder sommaren 2025 på musikalen We Will Rock You med musik av det berömda rockbandet Queen och text av komikern Ben Elton.

Premiären på Raseborgs Sommarteater hålls torsdagen den 26 juni.

– Efter två öppna och mycket populära auditioner har vi nu samlat 25 skådespelare so