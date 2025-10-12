Friskt fläktföretag i Reso är Årets företag i regionen

Jean Lindén
Tre personer framför köksfläktar
Airfris utvecklingsansvariga Antti Pulkkanen, vd Izabella Lundberg och vice vd Jan Lundberg på kontoret i Reso. Nu kan deras företag titulera sig Årets företag i Egentliga Finland. Bilden är från ÅU:s besök på förtetaget i april i fjol.

Trots tuffa tider växer Airfri som tillverkar olika slags ventilationsprodukter.

Publicerad:

Det sju år gamla för

Publicerad: