Fyrk finns – landsbygdspengar kan till exempel sökas för nya septikstationer i Skärgårdshavet Janica Vilen/NTM-centralen i Egentliga Finland NTM-centralen i Egentliga Finland har beviljat finansiering till exempel för att bygga en vattenstig för jordbruket och en integrerad skyddszon i Tuorla. Projektet genomfördes av Yrkesinstitutet Livia. Det finns fortfarande gott om finansiering att söka för miljö- och klimatinvesteringar på landsbygde Carina Holm Nyhetschef, ledarskribent Publicerad: 7.10.2025, 13:00