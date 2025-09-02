Givande träff i Fiskars - lärorikt om den moderna skogsbrukarens balansgång Kristoffer Nöjd Föreningens för Skogskulturs ordförande Björn Stenmark, verksamehtsledare Daniela Andersson och styrelsemedlem Mickel Nyström anser att det är givande att träffa skogsintresserade från hela Svenskfinland. Föreningen för Skogskulturs sommarexkursion är en 101-årig tradition som kanske behövs mer än någons Kristoffer Nöjd Reporter (Västnyland) Ge respons åt redaktören Publicerad: 2.9.2025, 20:00 Dela artikeln