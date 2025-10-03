Granne om nattens brand i Pargas: Lågorna stod högt över garaget, jag var orolig att de skulle sprida sig Läsarbild En skåpbil började brinna på Skolgatan i Pargas, en annan bil och garaget fattade också eld. Johan Backas Monica Forssell Publicerad: 3.10.2025, 10:02 En skåpbil på Skolgatan i Pargas fattade under natten mellan torsdagen och fredagen eld. Larmet till Johan Backas Nyhetschef, reporter Monica Forssell Webbchef, reporter Ge respons åt redaktören Ge respons åt redaktören Publicerad: 3.10.2025, 10:02 Dela artikeln