Granne om nattens brand i Pargas: Lågorna stod högt över garaget, jag var orolig att de skulle sprida sig

Läsarbild
Lågor ovanför garage
En skåpbil började brinna på Skolgatan i Pargas, en annan bil och garaget fattade också eld.
Publicerad:

En skåpbil på Skolgatan i Pargas fattade under natten mellan torsdagen och fredagen eld. Larmet till

Nyhetschef, reporter
Webbchef, reporter
Publicerad: