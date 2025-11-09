Grov stöld i Ihala i Reso – gärningsmannen greps snabbt

Datawrapper/ÅU Ihala ligger i södra delen av Reso, nära Oxbacka på Åbosidan.

Polisen fick strax innan klockan 13 under söndagen in en anmälan om en stöld i en affär i stadsdelen Ihala i Reso.

Flera polispatruller var snabbt på plats och den misstänkta gärningsmannen, en myndig man, påträffades kort efter stölden på en skolgård nära gärningsplatsen.

Mannen hade på sig av den stulna egendomen.

Polisen utreder fallet som grov stöld, men ingen skadades i samband med brottet.

Polisen informerar mera om fallet tidigast under måndagen.