Hangö uppmanar: Bada helst inte vid Lappvik nu

Om man badar där ska man bland annat vara mån om handhygienen.

Just nu rekommenderas det inte att man badar vid Lappvik badstrand i Hangö.

Prov som togs tisdagen den 5 augusti visar nämligen på förhöjda mängder bakterier.

– Mängden intestinala enterokocker överskrider lagstiftningens åtgärdsgräns, skriver Sydspetsens miljöhälsa i ett utskick.

Besökare uppmanas se till att framförallt barn inte sväljer vattnet. Det rekommenderas också att man är noggrann med handhygienen och duschar om man simmat, heter det.

På måndag ska ytterligare prover tas.

Ny information ges efter att undersökningarna blivit färdiga. Ärendet kan följas upp på Hangö stads nätsidor, www.hanko.fi, hälsar Sydspetesns miljöhälsa.

Det här visade provet