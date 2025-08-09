Har du koll på Premier League – gå med i ÅU-ligan och tävla om överraskningspris!

Skärmdump/fantasy.premierleague.com Säsongen 2025–26 premieras vinnaren i ÅU-ligan i FPL igen med ett överraskningspris.

Gör Viktor Gyökeres succé i Arsenal? Vad gör Alexander Isak? Vem blir den här säsongens utropstecken och vem floppar helt? Tror du dig ha svaret på någon av dessa frågor ska du absolut gå med i ÅU-ligan i Fantasy Premier League.

I ÅU-ligan som nu är aktiverad inför säsongen 2025–2026 finns redan ett drygt 100-tal lag som varit med under tidigare säsonger, men det är förstås fritt fram för alla som är sugna att ansluta till ligan.

Årets upplaga av Fantasy Premier League kör i gång om en dryg vecka, fredagen den 15 augusti. Lagen ska vara inne senast klockan 20.30 den dagen för att vara med från den allra första matchen, då Liverpool och Bournemouth möts med start klockan 22.

Inte heller denna säsong spelar någon finländare i Premier League och endast Middlesbroughs Marcus Forss spelar på nästhögsta nivån i Championship.

Ligan avgörs på Premier Leagues officiella fantasyplattform och hittas med direktlänken fantasy.premierleague.com/leagues/auto-join/3e9w6a. Om man redan registrerat sitt lag och vill gå med i ligan, går det att ansluta genom att mata in koden 3e9w6a i fältet under Leagues & Cups > Create or Join Leagues & Cups > Join an Existing League & Cup.

Till skillnad från de senaste säsongerna utlovas ett överraskningspris till vinnaren i ÅU-ligan. ÅU Medias anställda deltar utom tävlan, men det lär knappast spela någon roll eftersom deras framgångar varit rätt sparsmakade.

Ansiktslyft på sajten

Själva plattformen har genomgått ett litet ansiktslyft sedan förra säsongen, men funktionerna är bekanta. Varje lag består av en målvakt plus tio utespelare samt fyra avbytare, där öppningselvan samlar poäng.

Den här säsongen finns fyra olika ”chips” att spela – och dubbelt upp. En uppsättning ”chips” finns för första halvan av säsongen och managern tilldelas en ny uppsättning för andra halvan av säsongen.

Redan nu är ”Bench Boost”, som gör att också avbytarna samlar poäng, samt ”Triple Captain”, som ger tredubbla poäng för lagkaptenen (i vanliga fall dubbla poäng), tillgängliga..

”Free Hit”, som ger obegränsade transfers för en specifik matchvecka där truppen sedan återgår till den tidigare uppställningen, och ”Wildcard”, som ger obegränsade transfers, dyker upp efter den första veckan.

Förra säsongens omdebatterade och kritiserade hjälptränarchip finns däremot inte längre med till mångas stora lättnad.