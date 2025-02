Har du sett denna man? –Polisen ber allmänheten om hjälp efter försvinnande i Raseborg

Den försvunna mannen.

Polisen i Västra Nyland ber allmänheten om iakttagelser av en cirka 65-årig man som anmälts försvunnen.

Han har senast setts i Raseborg söndagen den 19 januari.

Iakttagelser kan lämnas in via e-postadressen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi eller på telefonnumret 0295 436 250 under tjänstetid.