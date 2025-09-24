Här kan Åbos nya storområde börja byggas Annina Suominen Petri Herrala, chefsarkitekt på Lundén Architecture, visar visionen på plats. Här kan de första spadtagen tas då Kuppis spets börjar byggas. Här ska Åbo yrkeshögskolas center Taito börja byggas. Bakom honom skymtar Industrigatan och motorvägen. Kuppis spets kan börja byggas redan nästa år – om allt klaffar. Annina Suominen Publicerad: 24.9.2025, 6:00 De första stegen i byggandet av storo Annina Suominen Reporter Ge respons åt redaktören Publicerad: 24.9.2025, 6:00 Dela artikeln