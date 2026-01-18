Hästar på rymmen på Bjärnåvägen

Åtminstone sex hästar sprang lösa på Bjärnåvägen nära gränsen mellan Salo och Raseborg vid 18.30-tiden på söndagen.

Pixabay Åtminstone sex hästar sågs på Bjärnvägen på söndagskvällen.

Taxichauffören Linda Sandqvist-Vuorela från Ekenäs körde hem från en körning när hon på ett vägavsnitt med åkrar på båda sidorna på Salosidan men nära gränsen till Raseborg mötte en bil som signalerade vilt med helljusen.

– Jag undrade vad i helsike bilisten höll på med och förväntade mig att se en älg eller något. Men i stället såg jag sex hästar kommande mot bilarna från Ekenäshållet.

Hon lade märke till åtminstone tre ponnyer och tre större hästar med täcken på.

Trafiken stannade upp och ett par bilar blev i kö från vardera riktning. Sandqvist-Vuorela ringde nödcentralen via 112-appen.

Hon säger att hästarna såg stressade ut.

– De var inte många centimeter i från oss. Jag undrade vad de skulle tänka om bilarna men de rundade oss.