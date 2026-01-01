Hon fäller träd och räddar biotoper – Sanna Karjalainen har hittat sin nisch i skogen

Skogsarbetaren Sanna Karjalainen arbetar gärna långa dagar på svårtillgängliga platser och kombinerar skogsbruk med miljövård.

Tuuli Meriläinen Åt vilket håll faller trädet? Sanna Karjalainen förbereder för att fälla en asp.

På den sommarstugetomt där Sanna Karjalainen ska jobba i dag är marken så lerig att hon tvingats lämna bilen halvvägs upp i backen.

Vi befinner oss i Kekuvik i Nagu, där Sanna ska fälla träd, röja buskar och utföra annat trädgårdsarbete. I bakluckan har hon bland annat motorsåg och röjsåg.

I väntan på att regnet ska avta slår vi oss ner på verandan med utsikt över havet – en utsikt som nu syns bättre än innan röjningsarbetet.

– När jag började arbeta här var gården nästan helt igenvuxen. Ägaren Eeva Roisko är min första återkommande kund, berättar Sanna.

Tuuli Meriläinen Sanna går regelbundet igenom arbetsuppgifterna med stugans ägare Eeva Roisko som inte kunde vara på plats idag. I dag bättrar Sanna på det staket av grenar som finns på gården.

Här jobbar hon som en sorts trädgårdsmästare: hon röjer och beskär buskar, fäller stora träd för att öppna upp och utrotar lupiner – mycket av det som ägaren själv varken vill eller kan göra. Ryktet har spridit sig, och även från de omgivande gårdarna och stugorna har Sanna börjat få arbetsuppdrag.

Allt fler kvinnor vill jobba i skogen

Skogsbranschen lockar allt oftare kvinnor, och Sanna är en av dem. Hon har arbetat som skogsarbetare och egenföretagare sedan början av 2024.

Att hon, som i grunden är folklorist och kulturproducent, bytte bransch så radikalt har att göra med coronaåren. Världen stängde ner, och Sanna var permitterad tre gånger inom två år i sitt dåvarande arbete. År 2021 började hon fundera över sina möjligheter.

Tuuli Meriläinen Sanna uppskattar trädets längd innan hon fäller det.

– Då tänkte jag att skogen och naturen alltid varit min tillflyktsort i svåra stunder. Varför inte göra skogen till min arbetsplats?

År 2022 inledde hon därför studier till skogsarbetare vid Livia i Pemar, där hon fick lära sig det praktiska skogsarbetet från grunden, och hon säger att undervisningen var alldeles utmärkt.

– Jag hade inte rört en motorsåg innan jag började i Livia. Som kvinna behandlades jag helt jämlikt med männen, det är attityden till arbetet och handlaget som avgör. Bland alla unga killar var jag som en storasyster eller ”mammagestalt”, säger Sanna och skrattar.

Läste in sig på skyddsvärda områden

För att profilera sig lite annorlunda än andra skogsarbetare läste Sanna också studiehelheten ”Iståndsättning och vård av traditionslandskap” vid Livias dåvarande enhet i Pargas. Där lärde hon sig att förstå skyddsvärda biotoper och det har styrt in henne på många av de arbetsuppdrag hon har i dag.

– Jag fick den praktiska kunskapen från skogsskolan och det teoretiska kunnandet från miljövårdssidan.

Det första jobbet var dock inte på någon vacker holme i somrig skärgård, utan i djup snö mitt i kallaste januari. Dit lockades hon av en studiekollega, och hon beskriver det som ett hopp rakt ner i den djupa änden av bassängen.

Tuuli Meriläinen Sanna säger att hennes styrka i arbetslivet är hennes mångsidighet eftersom hon också arbetat inom andra branscher tidigare.

– Jag var med på slutet och röjde för Fingrids ellinje mellan Huittinen och Forssa.

Undertecknad har träffat Sanna redan tidigare. Då befann hon sig på Trunsö, anställd av Arkipelagiasällskapet för att hjälpa till att röja enar och återställa skyddsvärda biotoper. Det är också den typen av arbete Sanna helst ägnar sig åt, och eftersom hon är van vid projekthantering och rapportering kan hon också hantera stora helheter.

Tuuli Meriläinen På sommaren arbetade Sanna Karjalainen för Arkipelagiasällskapet och röjde enar på Trunsö.

– Jag tycker också om att jag får planera, något som ofta behövs till exempel då jag har utfört entreprenader för NTM-centralen.

Sanna gillar uttryckligen de svåra jobben och att åka till platser som andra skogsarbetare kanske drar sig för.

Företagandet är ett enormt ansvar och en enorm frihet på samma gång. Jag har valt helt rätt väg. Att till exempel öppna upp en strandäng och se det konkreta resultatet är otroligt tillfredsställande.

Ett favorituppdrag var när hon tillsammans med numera pensionerade Jukka Sirkiä från Forststyrelsen fällde fyra stora granar vid Latokartanonkoski i Bjärnå. Granarna hotade den gamla ruinen, och de fick använda block och vinsch – enligt Sanna ett otroligt knepigt jobb.

– Då var det extra utmanande att få sågat så att granarna föll åt rätt håll.

Hon har också arbetat med Sirkiä bland annat på Keistiö i Iniö där hon för Forststyrelsen återställde strandängar.

– Det var ett fantastiskt objekt där vi fällde bland annat tallar. Vi jobbade långa dagar, och jag övernattade i min hängmatta. Jag tvättade mig i en sjö som låg på 500 meters avstånd och kallade det för mitt ”spa”. Det var mycket enkla förhållanden, inget som alla skulle vilja arbeta i. Jag somnade som ett barn varje kväll.

På frågan om hon som företagare kan försörja sig och familjen på detta säger hon att det är en ständig balansgång. Men hon tror att det med tiden kommer att gå bra. Utmaningen är att jobben kommer så ojämnt. Ibland är det mycket att göra på en gång, och sedan kommer längre lugna perioder. Som gammal projektarbetare säger sig Sanna tåla en hel del osäkerhet. Hon tar gärna kortare ströjobb för att dryga ut de lugnare perioderna, till exempel med att plantera tallplantor för andra företag.

Päivi Kuntze På Houtskär har Sanna bland annat installerat viltkameror som ska dokumentera vem som äter upp den sällsynta Adam och Eva-orkidén.

Sanna Karjalainen

Ålder: 41. Kommer från: Åbo. Familj: Man och två döttrar. Yrke: Filosofie magister i folkloristik, yrkesexamen i skogsarbete, egenföretagare sedan våren 2024. Fritid: Spenderar tid i naturen, jagar geocacher, älskar att läsa böcker.