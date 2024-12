Hunden kom hem men inte husse – 78-årig man i Lojo försvunnen

Polisen efterlyser tips om en 78-årig man som försvunnit i Lojo.

Man vill veta var Urpo Siren rört sig de senaste dagarna. Han har försvunnit från Upintie i Lojos norra spets.

Han har eventuellt varit ute på promenad med sin hund som hittades ensam på gården.

Siren är kring 178 centimeter lång och slank och har långt grått hår. Han är troligen klädd i mörka stövlar, mörka vindtäta byxor och en senapsfärgad fleecetröja.

Tips kan lämnas in via nummer 0295 438 488 eller per e-post till vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.