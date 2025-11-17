I 120 år har ”Folkis” i Karis hjälpt unga hitta sin plats och ta nästa steg – ”Supermotiverade” Kristoffer Nöjd På Västra Nylands folkhögskola kan Nella från Åbo, Aino från Rovaniemi och Ida från Esbo i lugn och ro förbereda sig inför inträdesprovet i medicin. I bakgrunden deras lärare Bodil Westerlund. På fredagen firade Västra Nylands folkhögskola 120-årsjubileum. För många studerande är skolan både Kristoffer Nöjd Reporter (Västnyland) Ge respons åt redaktören Publicerad: 17.11.2025, 18:00 Dela artikeln