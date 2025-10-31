I dag kommer busslaster med unga från Svenskfinland till Åbo – som vill bli deras nya studiestad

Carina Holm Busslaster med abiturienter och andra stadiets studerande från hela Svenskfinland kommer till Åbo igen på fredag för att ungdomarna ska få bekanta sig med Novias och Åbo Akademis studieutbud. Fotot är från mars i år då motsvarande bekantningsdag ordnades föregående gång.

Yrkeshögskolan Novia ordnar tillsammans med Åbo Akademi en gemensam marknadsföringsdag i Åbo som rik