I dag samlas över 5 000 till Glöggrundan – hälften går på efterfest till större ställe i år

Annina Suominen Maria Smeds och Martin Påwals är med i Merkantila klubbens projektutskott inför Glöggrundan. Svenskfinlands största studieevenemang sålde över 5 000 biljetter i år. Första anhalten är traditionsenligt framför domkyrkan.

I dag går Svenskfinlands största studieevenemang av stapeln. I år har man en större plats för en av