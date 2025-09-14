Inbrott i hemelektronikbutik i Raumo i helgen - polisen vill ha tips

Ett inbrott inträffade i en hemelektronikbutik i Raumo under natten mellan fredagen och lördagen.

Polisen fick en anmälan om inbrottet tidigt på lördagsmorgonen. På platsen konstaterades att inbrottstjuvarna hade tagit sig in i butiken genom att bryta sönder delar av ytterväggen.

Från butiken stals bland annat småelektronik och kontanter. Polisen känner ännu inte till värdet av stöldgodset.

Polisen ber om tips gällande händelsen via e-post till adressen: vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi