Inga EU-pengar för Viking Lines eldrivna färja – "Tråkigt" Viking Line Projektet Helios får inte stöd från EU:s innovationsfon. Det av Viking Line utarbetade fartygskonceptet Helios presenterar hur världens största helt eldrivna passagerar-bilfärja skulle se ut. Jämfört med silhuetten på traditionella fartyg särskiljer sig Helios främst genom att skorstenen saknas. Viking Line fick avslag på sin ansökan om projektstöd för utsläppsfri trafik hos EU:s innovationsfon Katarina Pada Reporter Ge respons åt redaktören Publicerad: 5.11.2025, 15:05