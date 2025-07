Inga fler polisutryckningar till ljudklagare – solig sista dag för DBTL

Annina Suominen Down by the laituri lockade kring 18 000 i helgen. Lördagen, den sista dagen, firade många i strålande solsken och värme.

Festivalen Down by the laituri i Åbo avslutades i soliga tecken och polisen ryckte inte ut på grund