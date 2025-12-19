Ingen julstämning utan Katedralskolans välgörenhetsbasar

Malcom Hammarström Hembakt och andra läckra priser i lotteriet.

Årets julbasar på Katedralskolan i Åbo samlade drygt 6 000 euro till välgörenhet. Läs gymnasiestuderande Wilma Nylunds och Emilie Lindgrens text om basaren som ordnades i lördags!

När klockan slår tio på lördagsmorgonen den 13 december är julstämningen redan på topp, och Katedralskolans årliga julbasar fylls snabbt av de första, förväntansfulla besökarna.

Bordsytorna är prydda av hembakta läckerheter, varsamt inslagna i glänsande cellofan. Det finns allt från väldoftande kryddkakor och skärgårdslimpor till pepparkakshus, där varje liten utsmyckning bidrar till julkänslan.

Malcom Hammarström Emelie Pratt säljer bakverk.

Vi frågar en av försäljarna, Emily Pratt, om hur hon upplevt stämningen på basaren.

– Mysig stämning och glädjefyllt. Man får julkänsla och det är fint att få hjälpa andra, säger Pratt.

På tredje våningen väntar stämningsfulla musikuppträdanden i festsalen. Salen fylls snabbt av en förväntansfull publik som ivrigt väntar på Katedralskolans luciafölje.

Malcom Hammarström Kattans lucia Vilma Rusanen.

Under de gnistrande takkronornas sken tågar skolans lucia, Vilma Rusanen, med följe in i salen. Därefter framför luciaföljet ett urval stämningsfulla julsånger.

Under dagen bjuds det även på bandspel och sång.

Skolans lucia, Rusanen, uttrycker stor glädje över att ha fått genomföra uppdraget.

– Det var jätteroligt att få möjligheten att sprida glädje. Jag önskar alla en god och fredlig jul, säger hon.

Malcom Hammarström Soraya Kraufvelin sjunger ackompanjerad av bandet.

Soraya Kraufvelin, som står för sången under ett av banduppträdandena, är mycket nöjd med framförandet. Även om hon medger att ”några misstag” smög sig in, påminner hon med ett leende om att ”sånt händer i livet”.

Hon upplever att publiken var både intresserad och glad över att lyssna på bandet. Hon avslutar med en glad hälsning.

– God jul och hoppas alla får en trevlig juletid tillsammans, säger Kraufvelin.

Malcom Hammarström Många juliga vinster i lotteriet.

Årets julbasar bjuder på en spännande nyhet, ett äventyr riktat till barn. Tomtestigen går ut på att barnen får ett mystiskt brev från en julskurk. Därefter ska de hitta de stulna pepparkakorna med hjälp av ledtrådar.

Tomteguiden Amelie Nyberg är entusiastisk över det nya inslaget.

– Jag hoppas att många kommer till julbasaren. Tomtestigen är något nytt så alla kanske inte vet om den. Men även om bara ett enda barn kommer så är det en succé! Att få klä sig i tomtedräkt skapar en kul, äventyrlig och genuin julkänsla, säger Nyberg.

Malcom Hammarström Tomteguiden Amelie Nyberg är entusiastisk över tomtestigen, ett program riktat till barnen.

En av höjdpunkterna på basaren är självklart lotteriet, där chanserna till en julig vinst lockar många. Vid lotteriet intervjuar vi besökarna Sara och Lisa som i år besöker basaren för första gången. De verkar ha haft enorm tur vid lotteriet, då de vunnit mer än de kan räkna.

– Vi har bland annat vunnit kaffe, ljus och svarta mössor, säger Sara och Lisa.

Alla besökare vi intervjuar håller med om att stämningen är det bästa med basaren. Även studerandena upplever stämningen som julig och mysig.

Malcom Hammarström Frida Laine & Molly Sjöberg vid lotteriet.

I år har studerandekårsstyrelsen beslutat att intäkterna går till mindre bemedlade barnfamiljer i Finland via Rädda Barnen.

Vi tackar alla som hade möjlighet att besöka basaren och önskar alla en fröjdefull jul!