Ingen renovering av 133-åriga husfasaden på Nylandsgatan i sikte – avgörande faktor måste fixas först

Annina Suominen
ett trägång vid ett stenhus
Det finns ännu ingen tidtabell för renoveringen av Juseliuska huset i Åbo. Först måste byggnadens konstruktioner som sätter sig ojämnt fixas. Flera byggnader vid Gamla Stortorget undersöks och en gemensam plan ska skapas för dem alla. Restaurangen Teini stängde i juni.

Trägången står stadigt på sin plats i hörnet av Nylandsgatan och Tavastgatan i Åbo. Någon ändring är

