Ingen renovering av 133-åriga husfasaden på Nylandsgatan i sikte – avgörande faktor måste fixas först Annina Suominen Det finns ännu ingen tidtabell för renoveringen av Juseliuska huset i Åbo. Först måste byggnadens konstruktioner som sätter sig ojämnt fixas. Flera byggnader vid Gamla Stortorget undersöks och en gemensam plan ska skapas för dem alla. Restaurangen Teini stängde i juni. Trägången står stadigt på sin plats i hörnet av Nylandsgatan och Tavastgatan i Åbo. Någon ändring är Annina Suominen Reporter Publicerad: 27.10.2025, 5:00