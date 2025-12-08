Invånarinitiativ för närskogar lämnades in till Pargas beslutsfattare – ett konkret skyddsförslag presenterades också Omkring 60 konstnärer från hela landet hade undertecknat en gemensam vädjan för Norrbyområdet. Mikael Heinrichs Stadsstyrelsens ordförande Gilla Granberg och fullmäktigeordförande Sandra Bergqvist tog emot namnlistor och skyddsförslag av delegationen innan fullmäktigemötet. Mikael Heinrichs Publicerad: 8.12.2025, 19:45 Ett sk Mikael Heinrichs Reporter (Pargas) Ge respons åt redaktören Publicerad: 8.12.2025, 19:45 Dela artikeln Kommentera