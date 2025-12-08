Invånarinitiativ för närskogar lämnades in till Pargas beslutsfattare – ett konkret skyddsförslag presenterades också

Omkring 60 konstnärer från hela landet hade undertecknat en gemensam vädjan för Norrbyområdet.

Mikael Heinrichs
två kvinnor med pärmar i händerna
Stadsstyrelsens ordförande Gilla Granberg och fullmäktigeordförande Sandra Bergqvist tog emot namnlistor och skyddsförslag av delegationen innan fullmäktigemötet.
