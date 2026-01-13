Isläget avbryter förbindelsebåtstrafiken till Norrby i Iniö – Högsarfärjan står stilla på onsdag

Mikael Heinrichs Förbindelsebåtsbryggan i Norrby, Iniö.

Finferries meddelar att trafiken i Skagensundet i Iniö på grund av isbildning upphörde i måndags för att säkerställa vajerfärjetrafiken. Samtidigt avbryts trafiken till Norrby i Iniö tills vidare.

Iniö tilläggsruttens Kolko-turer körs enligt tidtabellen, men till och från ytterskären kör förbindelsbåten via farleden norr om Iniö. Detta kan orsaka små förseningar i tidtabellen.

Houtskärsruttens onsdagens beställningsturer till Norrby körs tills vidare till Kannvik i Iniö.

Högsarfärjan står på onsdag

Vajerfärjan till Högsar kommer att stå stilla mellan klockan 12 och 15 onsdagen den 14 januari på grund av servicearbete.

