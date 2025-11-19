Jarmo blev utan bensin på Teboilmack i Åbo – nu stängs kallstationerna en efter en

Kim Lund Jarmo Laaksonen tänkte tanka på Teboilmacken på Nuppulavägen i Åbo, men måste köra vidare med oförättat ärende. Till följd av sanktionerna mot Teboils ryska moderbolag Lukoil vägrade betalautomaten ta emot hans betalkort.

Slut på bensinen på många Teboilmackar. I takt med att lagren sinar stängs de obemannade stationerna