Jubilerande åboländska yrkeskeramiker ställer ut tillsammans med estniska kolleger

"Flammans kraft" heter den jubileumsutställning som Åbolands keramikers gille visar i Tykö till och med den 23 november. Fotot är taget i samband med gillets bränning i den vedeldade keramikugnen i Korois nyligen. Publicerad: 6.9.2025, 9:00 "Flammans kraft" heter Åbolands keramikers gilles jubileumsutställning som visas i Teijo 6.9–23.11.2