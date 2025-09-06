Jubilerande åboländska yrkeskeramiker ställer ut tillsammans med estniska kolleger

Saara Kumpulainen
eldsflammor ur keramikbränningsugn i tegel
"Flammans kraft" heter den jubileumsutställning som Åbolands keramikers gille visar i Tykö till och med den 23 november. Fotot är taget i samband med gillets bränning i den vedeldade keramikugnen i Korois nyligen.
"Flammans kraft" heter Åbolands keramikers gilles jubileumsutställning som visas i Teijo 6.9–23.11.

