UPPDATERAD: Polisuppdrag pågick i Pansio

Polisen hade ett uppdrag på Småvesslegatan i Pansio i Åbo på torsdagsförmiddagen.

Annina Suominen, Arkiv Arkivbild.

Sydvästra Finlands polisinrättning hade ett uppdrag i en privatbostad i Pansio vid 11-tiden.

Flera patruller var på plats och polisen bad att man ska undvika att röra sig i området i onödan nära Småvesslegatan 1.

Uppdraget handlade om att skydda en individ på begäran av en annan myndighet.

Strax efter klockan 11 meddelade man att uppdraget var slutfört och att det inte orsakade fara för utomstående.

Artikeln uppdaterad klockan 11.18.