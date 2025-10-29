Klassiskt vapen byts ut – Försvarsmakten övergår till Natostandard

Arkiv/Linnea de la Chapelle
Stormgevärets nya kaliber ska göra vapnet mer träffsäkert. Tillgången på den nya ammunitionen både under normal- och undantagsförhållanden är också betydligt bättre än på ammunition med den gamla kalibern, 7.62x39 mm.

Försvarsmakten övergår till att använda Nato-standardiserade kalibrar i nya handeldvapen.

