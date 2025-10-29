Klassiskt vapen byts ut – Försvarsmakten övergår till Natostandard Arkiv/Linnea de la Chapelle Stormgevärets nya kaliber ska göra vapnet mer träffsäkert. Tillgången på den nya ammunitionen både under normal- och undantagsförhållanden är också betydligt bättre än på ammunition med den gamla kalibern, 7.62x39 mm. Försvarsmakten övergår till att använda Nato-standardiserade kalibrar i nya handeldvapen. ÅU Publicerad: 29.10.2025, 6:30 Försvarsmak ÅU Ge respons åt redaktören Publicerad: 29.10.2025, 6:30 Dela artikeln