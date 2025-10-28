Kommendör efter olovligt intrång på militärområde i Åbo: ”Vi är inte oroliga” Arkiv/J-O Edberg Marinens flotta leds från flottbasen i Pansio där största delen av Kustflottans fartyg är stationerade. Att garnisonen finns i närheten av Åbo centrum bidrar till att olovliga intrång på området inte är helt ovanliga, uppger man från garnisonen. En man försökte ta sig in på flottans område i Pansio men fastnade under port och fick vänta länge p Monica Forssell Webbchef, reporter Ge respons åt redaktören Publicerad: 28.10.2025, 10:51 Dela artikeln