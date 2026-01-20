Konstmuseet slog rekord i besökarantal

650 000 besökte Åbos museer i fjol. Åbo slott populärast. Konstmuseet slog 2000-talets rekord.

Annina Suominen
elefantskulptur
Åbo konstmuseum stängde för underhållsarbete två veckor framöver i söndags och hade gott om besökare som ville hinna se utställningarna. På bilden Roland Perssons elefantskulptur med namnet "Hope and Glory" .
Publicerad:

Det gj

Reporter
Publicerad: