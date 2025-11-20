Kuppis spets går vidare efter enhälligt beslut Turun kaupunki, Lundén Architecture Company & Cobe Visionsbild för locket som ska förena Kuppis och Österås. Här kan man skymta det faktum att spårvägsplanerna inte fått grönt ljus i Åbo – en spårvagnsliknande buss (?) på gatan utan spår. Staden väntas fatta beslut om eventuellt spårvägsbygge nästa år. Jättekliv mot framtiden i Kuppis och Österås när satsningen på Kuppis spets fått grönt ljus. Annina Suominen Publicerad: 20.11.2025, 6:00 Åbo yrke Annina Suominen Reporter Ge respons åt redaktören Publicerad: 20.11.2025, 6:00 Dela artikeln