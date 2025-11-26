Kustjägare från Dragsvik ser fram emot Freezing Winds – ”Vi är taggade”

Kim Lund
Två soldater framför ett pansarfordon där det det står tre soldater
Kustjägare från Nylands Brigad deltar också i den internationella storövningen Freezing Winds. Nere till vänster står jägare Rönnlund, bredvid honom elevkorpral Wikström. Uppe på pansarfordonet står elevkorpral Fagerström, elevkorpral Carlsson och längst fram jägare Gabrielsson.

Marinens storövning Freezing Winds har kört i gång. Omkring 5 000 soldater från elva Natoländer ingå

Reporter (Åbo)
Publicerad: