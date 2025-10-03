Läsglädje i Åbo i helgen – bokmässan ordnas på ny plats Madeleine Krook Köerna utomhus ringlade långa då Åbo bokmässa öppnade klockan 10. Mässan är uppbyggd lite annorlunda jämfört med tidigare, då den ordnades i det jättelika mässcentret i Artukais. Här i Logomo ligger störst fokus på böcker, förlagen och programpunkterna. Bokmässan i Åbo ordnas på ny plats. Bättre då det är närmare centrum men färre parkeringsplatser och Annina Suominen Reporter Ge respons åt redaktören Publicerad: 3.10.2025, 15:00 Dela artikeln