Legbos dubbla nickmål förser Inter med nytt självförtroende

Mats Lundberg Spektakulär i flera avseenden. Då det behövdes som mest stag Dimitri Legbo fram och räddade sitt Inter. Ivorianen toppar i ensamt majestät lagets interna skytteliga med tio fullträffar.

Laget i högsta grad med i guldstriden igen efter den spektakulära vändningen i Tammerfors.

Tänk så my