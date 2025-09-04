Lidl återkallar frysmat

Lidl Dessa två produkter åtarkallas

Lidl återkallar vissa partier av Wallenbergare och Janssons frestelse från den svenska tillverkaren Dafgårds. Produkterna säljs som djupfrysta färdigrätter. Rätterna har sålts på Lidls Sverigevecka.

Återkallelsen sker eftersom de finländska ingrediensförteckningarna på förpackningarna har hamnat på fel produkt.

Därmed stämmer inte informationen om ingredienser och allergener, vilket kan utgöra en hälsorisk för allergiker. För övriga konsumenter är rätterna säkra att äta.

Förpackningarna kan returneras till vilken Lidlaffär som helst varvid pengarna returneras.