Lokala riksdagsledamöter vill ha pengar för en fast förbindelse till Sverige och för Pargasleden

Erik Sandström Snart kör höstens budgetarmbrytning i gång på allvar i riksdagshuset och de regionala riksdagsledamöterna från Egentliga Finland har lämnat in sina önskelistor om vilka projekt i den här regionen som borde få statliga pengar.

Riksdagsgruppen från Egentliga Finland har lämnat in flera initiativ till statens budget för 2026. D